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4 минуты назад

Лещенко предложил Криду записать совместную песню

Ирина Лебедева

Егор Крид случайно встретился с советским и российским певцом Львом Лещенко в аэропорту. Во время общения народный артист РСФСР предложил рэперу сделать совместный трек.

Лещенко предложил Криду записать совместную песню
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Воодушевленный перспективой работы с живой легендой Крид рассказал об этом своим подписчикам в Телеграм-канале.

«Только что встретил в Аэропорту Льва Валериановича Лещенко! Такой добрый мужик он, конечно. Сказал, видел меня на матчах Динамо и предложил сделать трек (типа гимна) чтобы весь стадион пел. Легенда», - похвастался исполнитель.

Ранее певец Егор Крид сорвал корпоратив за пять миллионов рублей. Свой отказ выступать на мероприятии в центре Москвы он объяснил грубым поведением заказчиков, передает «Комсомольская правда».

Но во время выступления что-то пошло не так: когда Крид начал петь композиции не из обозначенного репертуара, родители именинницы начали материться. Данные слова не понравились Криду и он решил покинуть мероприятие. По словам певца, мать именинницы просила его вернуться на сцену, но он наотрез отказался.

Шоу-бизнес,Крид,Лев Лещенко,Динамо,
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