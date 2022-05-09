Ваенга: «Не собираюсь критиковать Аллу Борисовну и ее супруга»

Елена Ваенга побеседовала с Ксенией Собчак на ее YouTube-канале. В ходе интервью Собчак поинтересовалась мнением Елены по поводу отъезда народной артистки СССР Аллы Пугачевой и ее супруга юмориста Максима Галкина в Израиль.

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Однако, как сообщает портал slovodel.com, исполнительница шансона не захотела обсуждать эту тему, о чем и заявила журналистке.

«Надоело уже всех слушать и жалеть. Вместо этого я занялась с ребенком математикой.

Не собираюсь критиковать Аллу Борисовну и ее супруга. Они куда хотели, туда и уехали», - сказала Ваенга.

Известная певица Елена Ваенга построила загородное поместье, где теперь проводит много времени. На дачный участок она перебралась во время пандемии. Артистка разбила вокруг дома огромный сад с огородом, где хозяйничает почти круглый год.