Миро посмеялась над марафоном Ивлеевой

«Глубоко во мне сидит уверенность в том, что, если человек хочет действительно привести тело в порядок, он это сделает -- найдет и источники информации, не заплатив ни копейки. Конечно, если люди просто хотят скинуться последними копейками на красивую жизнь Ивлеевой, то это их право».