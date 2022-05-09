Миро посмеялась над марафоном Ивлеевой

Скандальный блогер Лена Миро удивлена доверчивостью поклонников Насти Ивлеевой, заплативших за ее марафон для похудения. Миро не понимает, чему Ивлеева, не будучи сама приверженцем здорового образа жизни, может научить других.
«Настька Ивлюха совместно с какой-то тренеркой из провинции замутила фитнес-марафон. Что может сказать о фитнесе дебелая Настька? А тренерка -- что?» - возмущается она.
При этом блогер отмечает несомненный коммерческий успех данного мероприятия
«Ржака? Нет. По слухам, бабищи собрали миллионы. Аудитория — несколько десятков тысяч».
Лена уверена, что подписчики, купившие курс похудения от Ивлеевой, на самом деле всерьез худеть не собираются.
«Что сказать о людях, которые записываются на марафоны к Ивлюхе? Для меня ясно одно: худеть они не планируют.
У меня - новые тренировочные трусишки. Кроссовки новые, абонемент в зал есть, вот записалась теперь на марафон и... И все. Худеет она -- с 85 до 90!».
Также она не понимает людей, которые готовы отдавать деньги за информацию, которую можно получить бесплатно.
«Глубоко во мне сидит уверенность в том, что, если человек хочет действительно привести тело в порядок, он это сделает -- найдет и источники информации, не заплатив ни копейки. Конечно, если люди просто хотят скинуться последними копейками на красивую жизнь Ивлеевой, то это их право».
Источник Telegram-канала «Курятник», занимающийся продюсированием курсов, подсчитал, что за неделю на марафон Ивлеевой подписались почти 90 тысяч человек. При этом 87% из них купили тариф Lite, 13% - Ultra.Итого получается более 250 миллионов рублей.