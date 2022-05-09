В семье Прокловой случилось несчастье

Сегодня ночью родной брат Елены Прокловой, 72-летний Виктор Проклов, попал в больницу в Московской области с серьезной травмой.

Пожилой мужчина упал с крыльца своего дома и получил опасные переломы.

«Его госпитализировали с травмой тазобедренного сустава. Не так давно Проклова рассказывала, что у ее родственника серьезные проблемы с алкоголем. Но в данном случае „зеленый змий“ ни при чем — просто в темноте пожилой мужчина споткнулся о порог», — сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Елена Проклова рассказывала о своем старшем брате на одном из шоу. Виктор всегда был очень общительным, приятным человеком, но никогда умел ответить «нет» на предложение выпить. В молодости ее брат открыл ювелирный бизнес, который был успешным, однако в итоге из-за злоупотребления спиртными напитками все пошло прахом, - пишет Экспресс Газета.

Актриса приглашала брата на телевизионные шоу в расчете на то, что на полученные гонорары он будет лечиться, но от зависимости Виктор так и не избавился.

Напомним, Елена Проклова в прошлом году рассказала о том, что она подверглась харрасменту со стороны известного актера, когда была совсем юной девушкой. Она не называла его имени, однако журналисты быстро выяснили, что в то время именно Табаков уделял молодой актрисе внимание.