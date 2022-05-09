Соседов об уехавших артистах: «Их надо просто забыть»

«Талант не индульгенция от пороков. Талант усугубляет их отвратительное поведение по отношению к своей стране, давшей беглецам все. Как только они потратят деньги, вернутся сюда, где их будет слушать пятая колонна. Мы видим выступления представителей пятой колонны, которая ничего не боится. У всех предавших Россию актрис, певцов, осталась своя клоака почитателей. Их надо просто забыть. Для меня такие люди не существуют», - резюмировал критик.