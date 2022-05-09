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1 час назад

Соседов об уехавших артистах: «Их надо просто забыть»

Ирина Лебедева

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что те представители шоу-бизнеса, кто уехал из России с начала спецоперации, должны быть преданы забвению. В этом он поддержал руководителя Большого Московского цирка Эдгарда Запашного, - информирует ФАН.

Соседов об уехавших артистах: «Их надо просто забыть»
Фото: ТАССТАСС

«России необходимо оставаться гордой страной. Если в нашей с вами жизни есть предатели, то пускай эти предатели никогда уже к нам не возвращаются», - сказал ранее Запашный.

Соседов заявил в интервью изданию iReactor, что, когда у уехавших за рубеж звезд закончатся деньги, они обязательно вернутся обратно в Россию. Однако возврата к прошлому быть не должно.

«Талант не индульгенция от пороков. Талант усугубляет их отвратительное поведение по отношению к своей стране, давшей беглецам все. Как только они потратят деньги, вернутся сюда, где их будет слушать пятая колонна. Мы видим выступления представителей пятой колонны, которая ничего не боится. У всех предавших Россию актрис, певцов, осталась своя клоака почитателей. Их надо просто забыть. Для меня такие люди не существуют», - резюмировал критик.

Ранее Соседов высказался о слухах про то, что Галкин и Пугачева якобы лишились замка в поселке Грязь. Сергей отметил, что Пугачевой, будучи пенсионеркой, не так уж принципиально, где жить: в Подмосковье или Кесарии. «Галкину же придется зарабатывать деньги, а в Израиле с заработками могут возникнуть проблемы.

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,
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