Сергей Безруков рассказал о подвиге своего деда-фронтовика

Российский актер Сергей Безруков в эфире «Первого канала» рассказал о подвиге своего деда-фронтовика из Лысковского района.
По словам Безрукова, в Великой Отечественной войне участвовала его родня и по материнской, и по отцовской линии. Все свое детство актер провел с дедом-фронтовиком Михаилом Суровым, который жил в Лыскове.
Я его помню очень хорошо, помню его рассказы о войне. Он ушел на фронт в 19 лет, попал в разведку при танковом батальоне, сражался на Курской дуге. Было тяжелое ранение, контузия. Ногу должны были ампутировать, но врач чудом его спас. Потом дед хромал всю жизнь, — рассказал Сергей Безруков.
По словам актера, его родственники, прошедшие войну, рассказывают о ней неохотно. Так, Михаил Суров никогда не говорил, за что получил Орден Славы, — об этом Безруков узнал из наградного листа.
Они брали Кенигсберг, и там была огневая точка противника. Мощный огонь вели, много наших положило, и никак нельзя было взять. Дед обошел, забросал гранатами, развернул пулемет и ударил по немцам. В 19 лет, — рассказал Сергей Безруков.
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