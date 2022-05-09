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1 час назад

Актер Сергей Безруков рассказал о подвиге своего деда-фронтовика из Лыскова

В городе N

Российский актер Сергей Безруков в эфире «Первого канала» рассказал о подвиге своего деда-фронтовика из Лысковского района.

Сергей Безруков рассказал о подвиге своего деда-фронтовика
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Безрукова, в Великой Отечественной войне участвовала его родня и по материнской, и по отцовской линии. Все свое детство актер провел с дедом-фронтовиком Михаилом Суровым, который жил в Лыскове.

Я его помню очень хорошо, помню его рассказы о войне. Он ушел на фронт в 19 лет, попал в разведку при танковом батальоне, сражался на Курской дуге. Было тяжелое ранение, контузия. Ногу должны были ампутировать, но врач чудом его спас. Потом дед хромал всю жизнь, — рассказал Сергей Безруков.

По словам актера, его родственники, прошедшие войну, рассказывают о ней неохотно. Так, Михаил Суров никогда не говорил, за что получил Орден Славы, — об этом Безруков узнал из наградного листа.

Они брали Кенигсберг, и там была огневая точка противника. Мощный огонь вели, много наших положило, и никак нельзя было взять. Дед обошел, забросал гранатами, развернул пулемет и ударил по немцам. В 19 лет, — рассказал Сергей Безруков.

Напомним, губернатор Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем Победы.

Шоу-бизнес,Глеб Никитин,Первый канал,
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