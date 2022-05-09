Сергей Безруков рассказал о подвиге своего деда-фронтовика

Я его помню очень хорошо, помню его рассказы о войне. Он ушел на фронт в 19 лет, попал в разведку при танковом батальоне, сражался на Курской дуге. Было тяжелое ранение, контузия. Ногу должны были ампутировать, но врач чудом его спас. Потом дед хромал всю жизнь, — рассказал Сергей Безруков.