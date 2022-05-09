Нюша в Израиле осваивает новую профессию

Российская певица и автор песен Нюша (Анна Шурочкина), прилетела Из ОАЭ, где в последнее время живет с семьей, в Израиль, где хочет переквалифицироваться в актрисы. Об этом звезда рассказала в своем YouTube-канале. Нюша сообщила, что хочет научиться чему-то новому, - информирует ФАН.

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

«Так получилось, что сейчас в моей жизни настало время попробовать что-то новое. Я верю, что мы всегда должны чему-то учиться. Итак, я приехала в Тель-Авив, чтобы встретиться с педагогом по актерскому мастерству. Он будет давать мне мастер-классы и репетировать со мной», - объяснила певица.

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса в последнее время переселяются за пределы России. Певица Нюша – не исключение. В Объединенные Арабские Эмираты она уехала еще в конце прошлого года – решила провести последние месяцы беременности в теплых краях. Однако после рождения ребенка певица на родину не вернулась.