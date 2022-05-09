В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

Нюша в Израиле осваивает новую профессию

Ирина Лебедева

Российская певица и автор песен Нюша (Анна Шурочкина), прилетела Из ОАЭ, где в последнее время живет с семьей, в Израиль, где хочет переквалифицироваться в актрисы. Об этом звезда рассказала в своем YouTube-канале. Нюша сообщила, что хочет научиться чему-то новому, - информирует ФАН.

Нюша в Израиле осваивает новую профессию
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«Так получилось, что сейчас в моей жизни настало время попробовать что-то новое. Я верю, что мы всегда должны чему-то учиться. Итак, я приехала в Тель-Авив, чтобы встретиться с педагогом по актерскому мастерству. Он будет давать мне мастер-классы и репетировать со мной», - объяснила певица.

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса в последнее время переселяются за пределы России. Певица Нюша – не исключение. В Объединенные Арабские Эмираты она уехала еще в конце прошлого года – решила провести последние месяцы беременности в теплых краях. Однако после рождения ребенка певица на родину не вернулась.

А недавно вообще объявила, что окончательно остается в ОАЭ. В Дубае у них с супругом есть квартира.

Шоу-бизнес,Анна Шурочкина,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители