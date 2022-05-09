Абрикосов о Собчак: «Душу свою, наверное, тоже продала»

Бывший участник телешоу «Дом-2», блогер Роман Тертишный, известный публике как Май Абрикосов, крайне нелицеприятно высказался в Телеграм-канале в адрес Ксении Собчак. Абрикосов считает, что в погоне за хайпом для журналистки не существует никаких препятствий и ничего святого.