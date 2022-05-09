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2 часа назад

Абрикосов о Собчак: «Душу свою, наверное, тоже продала»

Ирина Лебедева

Бывший участник телешоу «Дом-2», блогер Роман Тертишный, известный публике как Май Абрикосов, крайне нелицеприятно высказался в Телеграм-канале в адрес Ксении Собчак. Абрикосов считает, что в погоне за хайпом для журналистки не существует никаких препятствий и ничего святого.

Абрикосов о Собчак: «Душу свою, наверное, тоже продала»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Собчак улеглась в труповозку ради ажиотажа. А дальше что? Градус скандальности должен повышаться. Свадьбу "продала", мужа "продала", тему рождения ребенка "продала" и душу свою, наверное, тоже уже продала.

Мне представляется душа Собчак в виде темного, липкого комочка слизи. Не знаю, нужна ли дьяволу такая бесполезная душа. Ксения ведет, как мне кажется, паразитический образ жизни, питается негативом», - возмущен Роман.

Кунцевский суд Москвы 21 июня рассмотрит иск к Ксении Собчак о защите чести и достоинства на 100 млн руб. из-за ролика на YouTube про «инфоцыган». Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе суда.

Шоу-бизнес,Роман Тертишный,Май Абрикосов,Ксения Собчак,
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