Сафронов предложил лишить Лолиту пенсии

Никас Сафронов призвал лишить людей с большим достатком государственной поддержки в старости. В частности, он привел пример Лолиты Милявской. Художник заявил, что лично он перечисляет свою пенсию на благотворительность. И, помимо этого, из заработков регулярно поощряет своих лучших студентов в Ульяновском университете именными стипендиями. Об этом пишет 5 Канал.
«Пенсию надо давать простым рабочим, медсестрам, ученым, учителям, военным, сотрудникам ГИБДД, МЧС — одним словом, людям труда. Они должны получать достойный доход. А публичным людям — пусть это буду я или та же Лолита — какая пенсия? Мы все проживем без этих денег! Я свою пенсию вообще не вижу. И даже не знаю, сколько точно получаю. Я ее отдаю на благотворительность», — заявил Сафронов.
Не так давно Милявская публично пожаловалась, что ей назначили пенсию около 20 тысяч рублей. Сафронов считает, что эта сумма артистке не сделает никакой погоды, а многим людям стала бы существенной поддержкой.
«Я думаю, пенсия Лолите вообще не нужна. Для нее эта сумма — капля в море. Она — известный человек, публичный, востребованный. У нее есть концерты, она ведет программы. У нее приличный доход, который наверняка позволяет ей безбедно жить».
Украинский акционист Олег Кулик своей скульптурой «Большая мать» вызвал скандал. Выставка с его работой проходила в Гостином дворе в центре Москвы. Художник Никас Сафронов в беседе с журналистами раскритиковал работу Кулика. По его мнению, необходимо создавать специальные комиссии, которые будут сортировать работы для показа.