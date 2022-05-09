Сафронов предложил лишить Лолиту пенсии

«Пенсию надо давать простым рабочим, медсестрам, ученым, учителям, военным, сотрудникам ГИБДД, МЧС — одним словом, людям труда. Они должны получать достойный доход. А публичным людям — пусть это буду я или та же Лолита — какая пенсия? Мы все проживем без этих денег! Я свою пенсию вообще не вижу. И даже не знаю, сколько точно получаю. Я ее отдаю на благотворительность», — заявил Сафронов.