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33 минуты назад

Наташа Королёва назвала причину развода с Игорем Николаевым

Мария Иванова

Певица Наташа Королёва заявила, что причиной ее развода с композитором Игорем Николаевым стали его попытки изменить ее и «подстроить под себя». Об этом она заявила в интервью психотерапевту Елене Ашаниной.

Наташа Королёва назвала причину развода с Игорем Николаевым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Внутренний стержень дал мне понять, что мне некомфортно. Это привело к тому, что мы расстались», - заявила Королёва.

Она добавила, что такого не могло случиться в ее втором браке - с Сергеем Глушко.

Королёва и Николаев были женаты с 1992 по 2001 год. В 2003-м певица вышла замуж за Глушко.

Осенью 2020 года в СМИ появилась информация, что из дома Королёвой и Глушко пропали украшения на пять миллионов рублей. Сообщалось, что Королёва заподозрила в краже драгоценностей женщин, которые приходили в гости к Глушко.

Позже стриптизер объявил, что изменил певице. Глушко сказал, что гостьи-незнакомки накачали его некими веществами и ввели в состояние «полного неадеквата».

Шоу-бизнес,Сергей Глушко,Наташа Королева,Игорь Николаев,
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