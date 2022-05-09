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56 минут назад

В США скончался известный автор комиксов DC и Marvel Джордж Перес

Газета.Ru

Автор и иллюстратор комиксов Джордж Перес, работавший над сериями "Чудо-женщина" и "Мстители", скончался в США в возрасте 67 лет. Об этом сообщает NBC News.

В США скончался известный автор комиксов DC и Marvel Джордж Перес
Фото: DC EntertainmentDC Entertainment

Иллюстратор скончался 6 мая в кругу семьи после продолжительной борьбы с болезнью - в декабре 2021 года художник рассказал, что у него был выявлен рак поджелудочной железы третьей стадии. Тогда он уточнил, что врачи дают от шести месяцев до года. В заявлении DC Comics говорится, что Перес оставил "неизгладимый след в мире комиксов" и повлиял на "целое поколение творческих талантов".

В начале восьмидесятых Перес начал свое долгое сотрудничество с "DC Comics", работая над их Лигой Справедливости Америки и помогая запустить их "Новых Юных Титанов", которые вскоре стали одной из самых успешных франшиз DC Перес также работал над такими проектами, как "Мстители" и над перезапуском "Чудо-женщины" в 1987 году.

Он также стоял за "Crisis on Infinite Earths" ("Кризис на Бесконечных Землях"), - сериалом, посвященным 50-летию DC, и разработал внешний вид боевого костюма врага Супермена Лекса Лютора в Action Comics.

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