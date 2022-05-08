Мать погибшей в январе "Мисс США" впервые рассказала о ее депрессии

Эйприл Симпкинс, мать обладательницы титула «МИсс США» 2019 года Чесли Крист, погибшей в январе 2022-го, рассказала о «высокофункциональной депрессии» своей дочери. Об этом сообщает Fox News.

По словам Эйприл Симпкинс, ее дочь делала все, чтобы окружающие не замечали, что она находится в депрессии.

«Есть люди, которые великолепно функционируют и живут день ото дня. Чесли держала лицо», — рассказала она в программе «Red Table Talk».

Она добавила, что знала о проблеме дочери с тех пор, как ей было чуть больше 20-ти, и предлагала ей звонить каждый раз, когда она почувствует, что это необходимо. При этом ей казалось, что Чесли Крист чувствует себя лучше.

«Она начала двигаться в правильном направлении. Встречаться с терапевтом. Она хорошо спала по ночам. Она знала, что нужно делать», — призналась Эйприл Симпкинс.

Однако, по словам матери погибшей королевы красоты, она не осознавала, насколько глубока депрессия ее дочери. В том числе, потому, что сама Чесли Крист всегда говорила, что у нее все хорошо, а в общении с друзьями предпочитала говорить об их делах, а не о своих.