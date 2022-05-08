В гулявшем по Санкт-Петербургу голышом мужчине узнали звезду «Дома-2»

«Я выгнала Черткова две недели назад, потому что он не хотел лечиться и снова начал общаться со своими друзьями-наркоманами. Последний раз Ярослав находился на лечении в психоневрологическом диспансере 20 апреля 2022 года. Я просто устала уже бороться с ним в одиночку. Я хочу огласки, потому что, бывает, он полежит в больнице месяц-два, а после выходит, считая себя вылечившимся. Затем все повторяется. Человек просто не понимает серьезности проблемы, хотя парень он очень хороший», - рассказала Екатерина.