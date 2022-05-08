В гулявшем по Санкт-Петербургу голышом мужчине узнали звезду «Дома-2»

В субботу, 7 мая, по Витебскому проспекту Санкт-Петербурга прогуливался раздетый гражданин спортивного телосложения. По фотографиям, выложенным в интернет, в нем опознали экс-участника реалити-шоу «Дом-2» и профессионального тренера по бодибилдингу Ярослава Черткова.
Позднее эту информацию подтвердила и его супруга Екатерина. Правда, по ее словам, она накануне приняла решение с Чертковым расстаться, и он уехал из Москвы, где пара и жила, в Санкт-Петербург с друзьями. Об этом пишет «Комсомольская Правда».
«Я выгнала Черткова две недели назад, потому что он не хотел лечиться и снова начал общаться со своими друзьями-наркоманами. Последний раз Ярослав находился на лечении в психоневрологическом диспансере 20 апреля 2022 года. Я просто устала уже бороться с ним в одиночку. Я хочу огласки, потому что, бывает, он полежит в больнице месяц-два, а после выходит, считая себя вылечившимся. Затем все повторяется. Человек просто не понимает серьезности проблемы, хотя парень он очень хороший», - рассказала Екатерина.
Сейчас Ярослав находится в одной из психиатрических больниц Санкт-Петербурга.
Ранее Глеб Жемчугов, бывший участник реалити-шоу «Дом-2», а ныне ведущий различных развлекательных мероприятий, сообщил в своем микроблоге, что готов избираться на пост мэра. Жемчугов уверен, что главное качество для мэра — любовь к людям, и он им обладает.