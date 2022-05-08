Седокова рассказала о сложностях выступлений на корпоративах

«Я помню, что после таких концертов не хочется дышать. Помню, как меня откачивали, а я просто ревела три часа и молча пила. Мы тебя купили, ты нам должна. А я все время думала, — за этим ли я пришла в профессию? Зачем я пишу свои песни, об этом ли в детстве мечтала?» — поделилась Седокова.