Сябитова рассказала о том, как трудно далось ей материнство

Роза Сябитова - мама двоих детей – сына Дениса и дочери Ксении. Наследников телеведущая родила в первом браке, однако, материнство далось ей очень тяжело. Как призналась сама Роза, после необдуманного поступка в молодости она очень долго не могла выносить ребенка.
До рождения первенца, сына, у нее было 12 выкидышей. Всякий раз беременность прерывалась на относительно небольшом сроке. И только в 13 раз, благодаря госпитализации и усилиям медиков,
Сябитова смогла родить ребенка. А через три года актриса стала мамой во второй раз. Об этом пишут 7days.ru.
60-летняя соведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова дала интервью онлайн-кинотеатру Premier, в котором рассказала о беременности дочери.
«Я скоро стану бабушкой, а Ксюнечка — мамочкой. Мы не знаем еще, он или она. Можете не переживать, мы уже все продумали. Ксения у нас будет обслуживаться в лучшем медцентре», — поделилась главная сваха страны, отметив, что еще не знает пол будущего ребенка.