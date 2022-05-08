Сябитова рассказала о том, как трудно далось ей материнство

«Я скоро стану бабушкой, а Ксюнечка — мамочкой. Мы не знаем еще, он или она. Можете не переживать, мы уже все продумали. Ксения у нас будет обслуживаться в лучшем медцентре», — поделилась главная сваха страны, отметив, что еще не знает пол будущего ребенка.