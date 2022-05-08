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3 часа назад

Сябитова рассказала о том, как трудно далось ей материнство

Ирина Лебедева

Роза Сябитова - мама двоих детей – сына Дениса и дочери Ксении. Наследников телеведущая родила в первом браке, однако, материнство далось ей очень тяжело. Как призналась сама Роза, после необдуманного поступка в молодости она очень долго не могла выносить ребенка.

Сябитова рассказала о том, как трудно далось ей материнство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

До рождения первенца, сына, у нее было 12 выкидышей. Всякий раз беременность прерывалась на относительно небольшом сроке. И только в 13 раз, благодаря госпитализации и усилиям медиков,

Сябитова смогла родить ребенка. А через три года актриса стала мамой во второй раз. Об этом пишут 7days.ru.

60-летняя соведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова дала интервью онлайн-кинотеатру Premier, в котором рассказала о беременности дочери.

«Я скоро стану бабушкой, а Ксюнечка — мамочкой. Мы не знаем еще, он или она. Можете не переживать, мы уже все продумали. Ксения у нас будет обслуживаться в лучшем медцентре», — поделилась главная сваха страны, отметив, что еще не знает пол будущего ребенка.

Шоу-бизнес,Роза Сябитова,
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