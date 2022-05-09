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1 час назад

Сбежавшая из России Рената Литвинова начала учить французский

Вечерняя Москваиещё 1

Покинувшая Россию режиссер и актриса Рената Литвинова начала учить французский язык. Об этом в понедельник, 9 мая, она рассказала в своем Telegram-канале.

Сбежавшая из России Рената Литвинова начала учить французский
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Интересы читателя и меня в виде писателя могут не совпадать, и приятная случайность, если вдруг совпало! Я к тем, кто со мной здесь. Кстати, вот с таким растерянным видом еду с урока французского, начала учить, вспомнила, что все мои уважаемые русские писатели до революции были же франкофонами, даже по-русски, мелодика языка, — написала артистка.

Полтора месяца назад Литвинова уехала в Париж. Комментаторы предполагают, что она планирует задержаться во французской столице.

Известно, что актриса уже нашла работу во Франции. По словам Литвиновой, в Париже она принимает участие во многих съемках и пишет «новые чтения». Режиссер также призналась, что ненавидит безделье и старается занять себя интересными проектами.

Шоу-бизнес,Рената Литвинова,
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