Обновленное шоу «Сегодня вечером» не обошлось без Галкина

В эфир Первого Канала вышел новый выпуск программы «Сегодня вечером». Вместо уехавшего в Израиль Максима Галкина вел шоу Николай Цискаридзе. Передача была посвящена Дню Победы, звучали военные песни и рассказы об артистах- участниках Великой Отечественной войны.
Гостями программы с Цискаридзе стали актрисы Алина Покровская, Анастасия Макеева и Наталья Варлей, а также певцы Николай Расторгуев и Родион Газманов.
В эфире был показан отрывок из выпуска «Сегодня вечером» с Василием Лановым, который был снят еще в 2018 году. Максим Галкин расспрашивал Ланового о том, как он снимался в фильме офицеры.
Самого супруга Аллы Пугачевой зрителям не показали, но его голос звучал за кадром, - информирует портал slovodel.com.
Одной из самых обсуждаемых тем за последние сутки стали разговоры о возвращении в эфир программы «Сегодня вечером» с новым ведущим Николаем Цискаридзе, который отныне заменяет супруга Аллы Пугачевой Максима Галкина.
Россияне заметили, что во время работы в проекте Николай вел себя не всегда уверенно, голос его дрожал, а в глазах читалось легкое волнение. Публика с нетерпением ждала, что Максим Галкин найдет пару слов для того, чтобы прокомментировать поведение нового ведущего или просто поделиться своим мнением о событиях на ТВ, однако, он снова «исчез» из личного блога.