Обновленное шоу «Сегодня вечером» не обошлось без Галкина

В эфир Первого Канала вышел новый выпуск программы «Сегодня вечером». Вместо уехавшего в Израиль Максима Галкина вел шоу Николай Цискаридзе. Передача была посвящена Дню Победы, звучали военные песни и рассказы об артистах- участниках Великой Отечественной войны.

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В эфире был показан отрывок из выпуска «Сегодня вечером» с Василием Лановым, который был снят еще в 2018 году. Максим Галкин расспрашивал Ланового о том, как он снимался в фильме офицеры.

Самого супруга Аллы Пугачевой зрителям не показали, но его голос звучал за кадром, - информирует портал slovodel.com.

Одной из самых обсуждаемых тем за последние сутки стали разговоры о возвращении в эфир программы «Сегодня вечером» с новым ведущим Николаем Цискаридзе, который отныне заменяет супруга Аллы Пугачевой Максима Галкина.