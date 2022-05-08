В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
13 минут назад

Обновленное шоу «Сегодня вечером» не обошлось без Галкина

Ирина Лебедева

В эфир Первого Канала вышел новый выпуск программы «Сегодня вечером». Вместо уехавшего в Израиль Максима Галкина вел шоу Николай Цискаридзе. Передача была посвящена Дню Победы, звучали военные песни и рассказы об артистах- участниках Великой Отечественной войны.

Обновленное шоу «Сегодня вечером» не обошлось без Галкина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гостями программы с Цискаридзе стали актрисы Алина Покровская, Анастасия Макеева и Наталья Варлей, а также певцы Николай Расторгуев и Родион Газманов.

В эфире был показан отрывок из выпуска «Сегодня вечером» с Василием Лановым, который был снят еще в 2018 году. Максим Галкин расспрашивал Ланового о том, как он снимался в фильме офицеры.

Самого супруга Аллы Пугачевой зрителям не показали, но его голос звучал за кадром, - информирует портал slovodel.com.

Одной из самых обсуждаемых тем за последние сутки стали разговоры о возвращении в эфир программы «Сегодня вечером» с новым ведущим Николаем Цискаридзе, который отныне заменяет супруга Аллы Пугачевой Максима Галкина.

Россияне заметили, что во время работы в проекте Николай вел себя не всегда уверенно, голос его дрожал, а в глазах читалось легкое волнение. Публика с нетерпением ждала, что Максим Галкин найдет пару слов для того, чтобы прокомментировать поведение нового ведущего или просто поделиться своим мнением о событиях на ТВ, однако, он снова «исчез» из личного блога.

Шоу-бизнес,Родион Газманов,Алина Покровская,Анастасия Макеева,Максим Галкин,Василий Лановой,Наталья Варлей,Николай Цискаридзе,Николай Расторгуев,Алла Пугачева,Первый канал,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители