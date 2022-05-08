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1 час назад

Владимир Пресняков-младший извинился за перенос концерта в Москве

Газета.Ruиещё 1

Певец Владимир Пресняков-младший попросил прощения у поклонников за перенос концерта в Москве и пообещал в своем Telegram-канале встретиться уже осенью 2022 года.

Пресняков-младший извинился за перенос концерта в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дорогие друзья! В этом году запланированный на весну концерт в Москве пришлось перенести. Хочу извиниться перед всеми, кто ждал нашей встречи, и объявить новую дату. Концерт в Crocus City Hall пройдет 30 октября», — написал он, пообещав в случае необходимости своевременный возврат билетов.

По словам артиста, в настоящий момент он вместе со своим коллективом активно работает над новой концертной программой, которая будет «еще интереснее, насыщеннее и масштабнее».

Ранее Никита Пресняков ответил на обвинения в поджоге замка своей бабушки Аллы Пугачевой.

Шоу-бизнес,Никита Пресняков,Алла Пугачева,
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