Пресняков-младший извинился за перенос концерта в Москве

Певец Владимир Пресняков-младший попросил прощения у поклонников за перенос концерта в Москве и пообещал в своем Telegram-канале встретиться уже осенью 2022 года.
«Дорогие друзья! В этом году запланированный на весну концерт в Москве пришлось перенести. Хочу извиниться перед всеми, кто ждал нашей встречи, и объявить новую дату. Концерт в Crocus City Hall пройдет 30 октября», — написал он, пообещав в случае необходимости своевременный возврат билетов.
По словам артиста, в настоящий момент он вместе со своим коллективом активно работает над новой концертной программой, которая будет «еще интереснее, насыщеннее и масштабнее».
Ранее Никита Пресняков ответил на обвинения в поджоге замка своей бабушки Аллы Пугачевой.