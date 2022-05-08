Пресняков-младший извинился за перенос концерта в Москве

«Дорогие друзья! В этом году запланированный на весну концерт в Москве пришлось перенести. Хочу извиниться перед всеми, кто ждал нашей встречи, и объявить новую дату. Концерт в Crocus City Hall пройдет 30 октября», — написал он, пообещав в случае необходимости своевременный возврат билетов.