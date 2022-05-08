Газманов сообщил об уходе и позвал с собой поклонников

Олег Газманов сообщил, что полностью переходит в российскую социальную сеть ВКонтакте, завершая свои публикации в зарубежной соцсети. Он призвал своих подписчиков следовать за ним.

«Не хватает времени писать везде. И нужно наши соцсети поддержать. Наш VK — вполне адекватная замена. Что думаете? Идете за мной?» — обратился он к поклонникам.

Олег Михайлович всегда гордился тем, что является патриотом России. И сейчас, в сложной общественно-политической ситуации, когда многие представители отечественного шоу-бизнеса предпочли покинут пределы страны, Газманов заявил, что у него нет даже мысли об отъезде. Напротив, артист присоединился в акции Минобороны РФ «Лучшим воинам мира» и выступает с концертами в госпитале перед ранеными военнослужащими, - пишет Экспресс Газета.