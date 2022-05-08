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1 час назад

Газманов сообщил об уходе и позвал с собой поклонников

Ирина Лебедева

Олег Газманов сообщил, что полностью переходит в российскую социальную сеть ВКонтакте, завершая свои публикации в зарубежной соцсети. Он призвал своих подписчиков следовать за ним.

Газманов сообщил об уходе и позвал с собой поклонников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не хватает времени писать везде. И нужно наши соцсети поддержать. Наш VK — вполне адекватная замена. Что думаете? Идете за мной?» — обратился он к поклонникам.

Олег Михайлович всегда гордился тем, что является патриотом России. И сейчас, в сложной общественно-политической ситуации, когда многие представители отечественного шоу-бизнеса предпочли покинут пределы страны, Газманов заявил, что у него нет даже мысли об отъезде. Напротив, артист присоединился в акции Минобороны РФ «Лучшим воинам мира» и выступает с концертами в госпитале перед ранеными военнослужащими, - пишет Экспресс Газета.

В Челябинске хедлайнерами праздничного концерта в честь Дня Победы станут музыканты Олег Газманов и Александр Маршал. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе фонда святой Екатерины.

Шоу-бизнес,Олег Газманов,Александр Маршал,Минобороны России,
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