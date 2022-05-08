Перебравшийся в Израиль Макаревич продает билеты на концерт в РФ за 13 тысяч рублей

Основатель рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич не скрывает, что негативно относится к России, но при этом продолжает зарабатывать на ее жителях. На предстоящий концерт музыканта в Петербурге билет можно купить за 13 тысяч рублей.
Покинувший Россию Макаревич живет с молодой супругой и новорожденным ребенком в Израиле. Ежедневно из-за границы он шлет негативные высказывания в отношении россиян, но при этом не стесняется зарабатывать на соотечественниках, пишет Teleprogramma.pro.
Ненависть к Родине совсем не мешает Макаревичу зарабатывать в стране. Летом он планирует выступить в Северной столице. Программа, с которой певец намерен выйти на сцену в Петербурге, называется «Мы рядом». Стоимость билета варьируется от 1,8 тысячи до 13 тысяч рублей.