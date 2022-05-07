Бузова озвучила свой самый крупный заработок

Ольга Бузова призналась в эфире программы «Звездный обзор» на Rutube, что самый крупный гонорар она получила не за выступление на концертах и не за ведение шоу, а за участие в рекламных компаниях.

«Я была лицом крупнейших компаний. Это более ста миллионов рублей в год. Контракт был на два года. Как раз таки благодаря таким условиям мне удалось купить себе потрясающую, достойную жилплощадь с перспективой на будущее», - рассказала Бузова.

В ситуации, когда многие отечественные звезды шоу-бизнеса публично сетуют о снижении доходов, Ольга Бузова уверена, что не пропадет в любом случае, потому что жить на широкую ногу не привыкла, а к любому труду относится с уважением. Об этом она рассказала в интервью порталу woman.ru.