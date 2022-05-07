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41 минуту назад

Бузова озвучила свой самый крупный заработок

Ирина Лебедева

Ольга Бузова призналась в эфире программы «Звездный обзор» на Rutube, что самый крупный гонорар она получила не за выступление на концертах и не за ведение шоу, а за участие в рекламных компаниях.

Бузова озвучила свой самый крупный заработок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Названная сумма действительно впечатляет. Доход от рекламы позволил поющей телеведущей приобрести себе элитные апартаменты, - информирует «Радио КП».

«Я была лицом крупнейших компаний. Это более ста миллионов рублей в год. Контракт был на два года. Как раз таки благодаря таким условиям мне удалось купить себе потрясающую, достойную жилплощадь с перспективой на будущее», - рассказала Бузова.

В ситуации, когда многие отечественные звезды шоу-бизнеса публично сетуют о снижении доходов, Ольга Бузова уверена, что не пропадет в любом случае, потому что жить на широкую ногу не привыкла, а к любому труду относится с уважением. Об этом она рассказала в интервью порталу woman.ru.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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