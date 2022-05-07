Волочкова: «Приходится жить в шпагате»

«Вы помните эту грандиозную историю с елочкой моей и с теми соседями, которых я никогда в своей жизни не видела, но которые каким-то образом сидели в кустах, как партизаны, и подсматривали за моей частной жизнью. На них уже заведено уголовное дело. Тем не менее, мне захотелось от них отгородиться, но очень благородным и красивым решением».