Волочкова: «Приходится жить в шпагате»

Анастасия Волочкова, получившая «народный» титул королевы шпагата, демонстрирует растяжку очень часто и порой в неожиданных местах. Это может быть и тренажерный зал и палуба яхты, морской берег, салон самолета и баня.
Эпатажная звезда сообщила, что все эти гимнастические экзерсисы – исключительно для того, чтобы не потерять форму. Анастасия очень много работает над собой, поэтому упражнения прекратить не может.
«Важно идти к цели и результату, не жалея сил. Что до растяжки, то она у меня выработана за десятилетия. Но если ее не поддерживать, то связки становятся менее эластичными. Вот и приходится жить в шпагате, — написала Волочкова в своем Телеграм-канале.
Ранее балерина рассказала «отгородиться от соседей» после скандала со справлением нужды под елкой.
«Вы помните эту грандиозную историю с елочкой моей и с теми соседями, которых я никогда в своей жизни не видела, но которые каким-то образом сидели в кустах, как партизаны, и подсматривали за моей частной жизнью. На них уже заведено уголовное дело. Тем не менее, мне захотелось от них отгородиться, но очень благородным и красивым решением».
Поэтому балерина пригласила специалиста по ландшафтному дизайну, который должен "изобрести изгородь из круглогодичных растений".