Назван самый высокооплачиваемый российский актер

Владимир Сычев рассказал в беседе с «Вокруг ТВ», что Дмитрий Нагиев является самым высокооплачиваемым артистом в России.
«Дима — профессионал. Если был он не был хорошим актером, он не был бы самым высокооплачиваемым артистом в нашей стране. Никто не получает таких гонораров!», - сообщил Сычев.
Владимир и Дмитрий познакомились съемках сериала «Физрук», где оба сыграли главные роли. С тех пор они поддерживают дружеские отношения. Правда по словам Сычева, они оба настолько заняты, что вне рабочих моментов встречаться удается не часто. Но, поскольку они вместе снимаются в рейтинговых проектах, то общаются постоянно,- пишет «Комсомольская Правда»
«У Димы вообще времени свободного нет. Мы очень много совместно работаем. Мы «Физрука» отработали несколько сезонов. По несколько месяцев проводили вместе. Параллельно еще несколько проектов было», - рассказал Владимир.
Ранее Нагиев обратился в социальных сетях к тем, кто предложил ему покинуть Россию. 54-летний артист опроверг слухи об отъезде.
"Для тех, кто спрашивает, где я? Здесь я! Тем, кто говорит: уезжай отсюда, я говорю: "Сам уезжай! Дима дома!" - сказал он.