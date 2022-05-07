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27 минут назад

Моргенштерн матом ответил на признание его иноагентом

Lenta.ru

Российский рэпер Алишер Моргенштерн матом ответил на решение Минюста России о признании его иностранным агентом в серии постов в своем Telegram-канале. Артист обратил внимание на то, что, по логике ведомства, иноагентами следует признать 70 процентов блогеров на видеохостинге YouTube.

Моргенштерн матом ответил на признание его иноагентом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Моргенштерн заявил, что его обвинили в «финансировании Израиля» через сервис Yoola, который является партнерской сетью YouTube. «Деньги от них приходили ко мне на русское ИП, и с каждого рубля я платил налоги. ***** [Вот это] я скрывался, да. А деньги от Украины где? Можно пруфы плез [доказательства, пожалуйста], а то я походу гривны свои ******* [потерял]», — возмутился хип-хоп-исполнитель. Он также напомнил, что Украина признала его национальной угрозой.

Рэпер добавил, что оказался в списке иноагентов, на момент написания заметки состоящем всего из пяти человек. При этом хип-хоп-исполнитель Face и журналист Александр Невзоров были внесены в реестр СМИ-иноагентов, в котором указаны 158 организаций. «Даже тут в топе, получается», — похвастался Моргенштерн.

Моргенштерна признали иноагентом

Свои посты артист дополнил картинкой с указанием на то, что «данное сообщение распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иноагента».

О том, что Минюст России признал Моргенштерна иностранным агентом, стало известно 6 мая. Артиста обвинили в «осуществлении политической деятельности», при этом источниками финансирования указаны израильская компания «Yoola Labs Ltd» и Украина. Представитель рэпера, адвокат Сергей Жорин заявил, что его клиент не согласен с решением и обжалует его. В список физлиц-иноагентов также попали Евгений Киселев, Матвей Ганапольский, Леонид Волков и Владимир Кара-Мурза «за осуществление политической деятельности, спонсируемой из Украины».

Алишер Моргенштерн уехал из России в конце ноября 2021 года.

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