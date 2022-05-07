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1 час назад

Розенбаум: «Я на своем корабле, я его не бросаю»

Ирина Лебедева

Александр Розенбаум был гостем YouTube-шоу «Эмпатия Манучи», где четко обозначил свою позицию по отношению к нынешней ситуации.

Розенбаум: «Я на своем корабле, я его не бросаю»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мнение у каждого свое, но я на своем корабле, я его не бросаю, делаю это тут, не перебежав на более удобный катер. Я — дома, если что-то не устраивает, то буду говорить это здесь, в России, а не где-нибудь», - заявил певец.

Также музыкант резко высказался по поводу артистов, не уважающих своих слушателей, в частности, поющих под фонограмму. И при этом считающих себя «звездами», - сообщают news-ru.

«У нас чувак на паре конкурсов что-то там спел, что-то там сказал, сел в кресло — уже торчит звезда. Все гении! Я в этом цирке не участвую и участвовать не собираюсь!» — резюмировал музыкант.

Певец Александр Розенбаум, артист Юрий Гальцев и актер Андрей Зибров встретились с участниками спецоперации, проходящими лечение в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.

Акцию "Лучшим воинам мира" организовало главное военно-политическое управление ВС России для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных во время выполнения боевых задач.

Шоу-бизнес,Андрей Зибров,Юрий Гальцев,Александр Розенбаум,Верховный суд,
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