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3 часа назад

«Не приехать я не мог»: Лепс побывал в военном госпитале

Ирина Лебедева

Григорий Лепс принял участие в акции «Лучшим воинам мира» и посетил военный клинический госпиталь, в котором проходят лечение и реабилитацию раненые военнослужащие - участники специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Телеграм-канал Министерства обороны России.

«Не приехать я не мог, нашел возможность и приехал», - сказал Григорий Лепс

Певец поговорил с военнослужащими, подарил всем желающим компакт-диски со своими песнями и автографом, и пожелал вернуться в строй как можно скорее..

«Бойцам здоровья, а врачам как можно меньше работы. Спасибо им огромное за их работу, труды и героизм. Желаю, счастья, здоровья и скорейшего возвращения домой», - сказал Лепс.

По традиции музыкант также поставил свою подпись на гитаре, на которой ранее расписались артисты, побывавшие в гостях у военных медиков и пациентов госпиталя.

Напомним, у российских актёров и музыкантов вошло в практику посещать раненых военных в рамках акции "Лучшим воинам мира". В госпиталях уже выступали Зара, Григорий Лепс, Виктория Дайнеко и Сергей Безруков и многие другие.

Шоу-бизнес,Видео,Виктория Дайнеко,Григорий Лепс,Минобороны России,
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