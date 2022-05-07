Дорн «поставил крест» на родственниках из России

Иван Дорн в недавнем интервью украинским СМИ заявил, что не видит смысла поддерживать отношения с российской родней, поскольку они совершенно не интересуются его судьбой.

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«У меня есть мои родные в Башкортостане, которые, кроме уехавшего брата, ни разу не позвонили за это время и не спросили, все ли у меня нормально вообще. Поэтому почти на всех людях в России поставлен крест», — рассказал украинский музыкант.

Но есть, по мнению Дорна, и «адекватные» россияне, но практически все они уже уехали из страны. Многие из них, такие как Noize MC, Монеточка, Oxxxymiron и другие при этом устраивают благотворительные концерты в пользу беженцев, - информирует gazeta.ru.

Некоторое время назад Иван Дорн объявил о запрещении слушателям из России своих композиций, размещенных в популярных стриминговых сервисах. Некоторые из них и мини-альбом «Три хороших песни» были изъяты из «Яндекс.Музыки» и Spotify. Также лейбл музыканта Masterskaya прекратил сотрудничество с российскими артистами.

Ивану Дорну закрыли въезд в Россию на 50 лет. Ранее СМИ опубликовали список украинских звезд, которым запретили въезд на территорию Российской Федерации на полвека. Некоторые из них уже отреагировали за заявление России и высмеяли отсутствие возможности появляться на российской эстраде.