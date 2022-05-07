В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
11 минут назад

Дорн «поставил крест» на родственниках из России

Ирина Лебедева

Иван Дорн в недавнем интервью украинским СМИ заявил, что не видит смысла поддерживать отношения с российской родней, поскольку они совершенно не интересуются его судьбой.

Дорн «поставил крест» на родственниках из России
Фото: ВКонтактеВКонтакте

«У меня есть мои родные в Башкортостане, которые, кроме уехавшего брата, ни разу не позвонили за это время и не спросили, все ли у меня нормально вообще. Поэтому почти на всех людях в России поставлен крест», — рассказал украинский музыкант.

Но есть, по мнению Дорна, и «адекватные» россияне, но практически все они уже уехали из страны. Многие из них, такие как Noize MC, Монеточка, Oxxxymiron и другие при этом устраивают благотворительные концерты в пользу беженцев, - информирует gazeta.ru.

Некоторое время назад Иван Дорн объявил о запрещении слушателям из России своих композиций, размещенных в популярных стриминговых сервисах. Некоторые из них и мини-альбом «Три хороших песни» были изъяты из «Яндекс.Музыки» и Spotify. Также лейбл музыканта Masterskaya прекратил сотрудничество с российскими артистами.

Ивану Дорну закрыли въезд в Россию на 50 лет. Ранее СМИ опубликовали список украинских звезд, которым запретили въезд на территорию Российской Федерации на полвека. Некоторые из них уже отреагировали за заявление России и высмеяли отсутствие возможности появляться на российской эстраде.

Однако граждане России уверены, что украинские селебрити лукавят, ведь именно здесь они имели миллионы фанатов и зарабатывали миллионы.

Шоу-бизнес,Иван Дорн,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители