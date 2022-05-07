Скандал вокруг Софии Ротару не утихает

Народная артистка СССР София Ротару — этническая молдаванка, родившаяся на Украине. Она сделала необыкновенно популярными в Советском Союзе песни на украинском языке. Затем София Михайловна стала все больше петь по-русски, что вызвало, как теперь сказали бы, мощную волну хейта. «Не петь же посредственность, только потому, что она украинская», — парировала тогда звезда.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Бесподобный Ивасюк

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Взлет карьеры Софии Ротару начался в 1970-е годы на волне сотрудничества с поэтом и композитором Владимиром Ивасюком. 20-летним Ивасюк написал песню «Червона рута», ставшую настоящим хитом. Одноименное название получил телевизионный фильм, в который на центральную роль была приглашена Ротару и исполнила сразу несколько композиций на украинском языке.

После этого певица получила приглашение на работу в Черновицкую филармонию. При ней был создан ВИА «Червона рута», с которым София отправилась по Советскому Союзу. Начался выпуск пластинок на фирме «Мелодия». В 1974-м Ротару успешно выступила на международном музыкальном конкурсе в Сопоте с новой песней Ивасюка «Водограй». Через год исполнила шесть его же хитов в музыкальном фильме «Песня всегда с нами». Композитор и певица были молоды. Казалось, все у их творческого союза еще впереди.

Наперекосяк

В 1979 году 30-летний Владимир Ивасюк неожиданно ушел из жизни. Официальная версия гласит, что сделал это он по собственному желанию. В репертуаре Ротару появлялось все больше русскоязычных песен. «Современные украинские композиторы показывают мне свои работы, но я не могу среди них найти таких, как делал Ивасюк», — совершенно прямо заявляла София Михайловна. Были те, кто буквально неистовствовал по этому поводу. В 1989-м на концерте во Львове певицу освистали. Дело между ее сторонниками и противниками дошло чуть ли не до драки. Почти три года после этой истории Ротару не горела желанием выступить на Украине. «Меня обвинили чуть ли не в измене украинскому народу: забыла родное и продалась москалям. Кампанию в прессе, на телевидении против меня развернули», — с горечью рассказывала артистка в начале 1990-х изданию «Новый взгляд».

Нейтралитет не спасает

В новейшей истории София Михайловна подчеркивала, что не хочет и не может делать никакого различия между зрителями на постсоветском пространстве. «Я буду рада каждому, кто любит музыку, кто любит песню и кто любит мое творчество!» — заявляла она. Без скандалов все равно не обошлось.

Так в 2014-м пришлось отменять гастрольный тур по России. При воссоединении Крыма с нашей страной единственный сын Ротару Руслан Евдокименко, не советуясь с родительницей, разместил на своей странице в соцсети портрет певицы с украинским флагом.

«Разразился грандиозный скандал, все кричали, что Ротару предала нашу страну. Гастроли пришлось отменить», — рассказывал промоутер артистки Сергей Лавров.

В начале этого года Руслан Евдокименко снова попал в скандал, на этот раз вместе со своим сыном и соответственно внуком Ротару Анатолием. Первому из мужчин чуть за 50, а второму под 30. Оба продемонстрировали жест уже антипатриотический по отношению к Украине — пытались спастись бегством от мобилизации.