Садальский отреагировал на замену Галкина на Цискаридзе

На место уехавшего в Израиль комика Максима Галкина в ток-шоу «Сегодня вечером» взяли его близкого друга артиста балета Николая Цискаридзе.
Новость всколыхнула не только поклонников передачи, но и некоторых артистов. В частности, не обошел тему Станислав Садальский. Свои размышления на этот счет он опубликовал в своем блоге на LiveJournal.
«Обычно заменяющий звонил отстраненному и спрашивал разрешения заменить его. И это было по-человечески! Обычно отстраненный говорил: "Конечно играй мою роль, я не возражаю, даже помогу тебе". И это было по-товарищески здорово и почти не обидно. Но это было раньше… и до всех революций. Интересно, как вы думаете, Николай Максимыч спросил у Максима благословения заменить его в "Сегодня вечером"? Или это штрейкбрехерство?!» — написал Садальский.
Галкин вел ток-шоу почти пять лет. На данный момент неизвестно останется ли Цискаридзе в проекте на постоянной основе. Вероятно, что в итоге подберут несколько ведущих, сменяющих друг друга. В частности, на роль соведущей свою кандидатуру «Первому каналу» ранее предлагала балерина Анастасия Волочкова.