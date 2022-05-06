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1 час назад

Садальский отреагировал на замену Галкина на Цискаридзе

Елена Прошина

На место уехавшего в Израиль комика Максима Галкина в ток-шоу «Сегодня вечером» взяли его близкого друга артиста балета Николая Цискаридзе.

Садальский отреагировал на замену Галкина на Цискаридзе
Фото: ТАССТАСС

Новость всколыхнула не только поклонников передачи, но и некоторых артистов. В частности, не обошел тему Станислав Садальский. Свои размышления на этот счет он опубликовал в своем блоге на LiveJournal.

«Обычно заменяющий звонил отстраненному и спрашивал разрешения заменить его. И это было по-человечески! Обычно отстраненный говорил: "Конечно играй мою роль, я не возражаю, даже помогу тебе". И это было по-товарищески здорово и почти не обидно. Но это было раньше… и до всех революций. Интересно, как вы думаете, Николай Максимыч спросил у Максима благословения заменить его в "Сегодня вечером"? Или это штрейкбрехерство?!» — написал Садальский.

Галкин вел ток-шоу почти пять лет. На данный момент неизвестно останется ли Цискаридзе в проекте на постоянной основе. Вероятно, что в итоге подберут несколько ведущих, сменяющих друг друга. В частности, на роль соведущей свою кандидатуру «Первому каналу» ранее предлагала балерина Анастасия Волочкова.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Николай Цискаридзе,Станислав Садальский,Анастасия Волочкова,Первый канал,
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