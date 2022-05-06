Садальский отреагировал на замену Галкина на Цискаридзе

«Обычно заменяющий звонил отстраненному и спрашивал разрешения заменить его. И это было по-человечески! Обычно отстраненный говорил: "Конечно играй мою роль, я не возражаю, даже помогу тебе". И это было по-товарищески здорово и почти не обидно. Но это было раньше… и до всех революций. Интересно, как вы думаете, Николай Максимыч спросил у Максима благословения заменить его в "Сегодня вечером"? Или это штрейкбрехерство?!» — написал Садальский.