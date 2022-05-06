В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
10 минут назад

Проигнорировавший Джоли во львовском кафе мальчик, поднял ее популярность в СМИ РФ

Елена Прошина

Мальчик, не обративший внимания на актрису Анджелину Джоли в кафе во Львове, поднял ее популярность в русскоязычных СМИ в десять раз. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Brand Analytics.

Проигнорировавший Джоли мальчик, добавил актрисе популярности
Фото: EPAEPA

Согласно собранной аналитиками информации, Джоли стала №1 по росту внимания в соцсетях в рейтинге «Персоны недели», в котором представляют самых обсуждаемых персон.

Топ составлялся за прошедшую неделю с 29 апреля по 5 мая. В этот период Джоли упоминали в СМИ в десять раз чаще в СМИ и в 12 раз больше в соцсетях. И не последнюю роль в этом сыграло видео одного из посетителей кафе во Львове, который заснял мальчика долгое время смотревшего в телефон и совершенно не обращающего внимания на актрису сзади него. Ролик завирусился в интернете и юноша стал героем бесчисленных мемов.

Также среди самых обсуждаемых персон в СМИ и соцсетях с 29 апреля по 5 мая оказались экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, украинский блогер Анатолий Шарий, певец Филипп Киркоров и Папа Римский.

Шоу-бизнес,Анатолий Шарий,Анджелина Джоли,Алексей Улюкаев,Филипп Киркоров,Минэкономразвития,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители