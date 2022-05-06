Проигнорировавший Джоли мальчик, добавил актрисе популярности

Мальчик, не обративший внимания на актрису Анджелину Джоли в кафе во Львове , поднял ее популярность в русскоязычных СМИ в десять раз. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Brand Analytics.

Топ составлялся за прошедшую неделю с 29 апреля по 5 мая. В этот период Джоли упоминали в СМИ в десять раз чаще в СМИ и в 12 раз больше в соцсетях. И не последнюю роль в этом сыграло видео одного из посетителей кафе во Львове, который заснял мальчика долгое время смотревшего в телефон и совершенно не обращающего внимания на актрису сзади него. Ролик завирусился в интернете и юноша стал героем бесчисленных мемов.