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15 минут назад

Блогер Некоглай: путь к успеху

Елена Прошина

Блогер Некоглай (Николай Лебедев) в последние дни привлек к себе особое внимание: 3 мая его квартиру в Москве ограбили, а 5 мая он стал участником смертельного ДТП.

Блогер Некоглай: путь к успеху
Фото: соцсетисоцсети

В «Комсомольской правде» узнали подробности жизни и карьеры новой знаменитости.

По данным издания, блогер родился в Кишиневе. На данный момент ему исполнилось 21 год. С 2017 года он начал стримить на платформе «Твич» прохождение игр DotA и Counter-Strike. И за этим следили тысячи подписчиков. Затем он перешел в Tik-Tok, где многих привлекла его эмоциональность.

Новая волна успеха пришла к нему после знакомства с Иваном Золо — тиктокером из Москвы со своеобразным чувством юмора. В общих эфирах Некоглай подшучивал над ним, что принесло ему увеличение аудитории и дохода. А также негатив со стороны родителей Золо, которые даже пытались запретить сыну общаться с блогером.

В любом случае Некоглай заработал достаточно денег и перебрался в Москву. Он приобрел квартиру на Смоленском бульваре.

И именно в столице у блогера началась черная полоса. Сначала, 3 мая, менеджер Некоглая обратился в полицию с заявлением об ограблении его квартиры. Сам блогер в это время находился в Чечне в гостях у друзей. Из квартиры Некоглая вынесли 50 000 долларов США. И блогеру пришлось вернуться в Москву, но в ночь с 5 на 6 мая попал в аварию.

Он ехал с друзьями, когда в его Porsche Panamera въехала каршеринговая Kia Rio. Машину виновника ДТП после столкновения отбросило на «Газель» дорожных рабочих. Предполагаемый виновник аварии погиб на месте, трех его пассажиров госпитализировали. Некоглай также попал в больницу, у него диагностировали травму головы.

Шоу-бизнес,Николай Лебедев,
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