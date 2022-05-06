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1 час назад

Мадонна обратилась к папе Римскому с просьбой пересмотреть ее отлучение от церкви

Елена Прошина

Певица Мадонна обратилась к папе Римскому Франциску с просьбой встретиться, чтобы пересмотреть ее отлучение от церкви. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем Twitter-аккаунте.

Мадонна обратилась к папе Римскому
Фото: ТАССТАСС

«Здравствуйте, Франциск — я добропорядочная католичка. Клянусь! Прошло несколько десятилетий с моей последней исповеди. Можно как-нибудь встретиться, чтобы обсудить важные вопросы? Меня трижды отлучали от церкви, это кажется мне несправедливым. С уважением, Мадонна», — написала певица.

Конфликт американской исполнительницы с церковью действительно имеет давнюю историю. Первый инцидент случился в 1989 году, когда в клипе Like a Prayer были использованы кадры с изображениями горящих распятий и чернокожим юношей, который играл роль Христа. Также в церкви вызвало острую критику инсценировка песни Love to tell, посвященной африканским жертвам СПИДа. Певица исполнила хит в терновом венце, будучи «распятой» на кресте.

Шоу-бизнес,Мадонна,ФРАНЦИСК,
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