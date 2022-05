Мадонна обратилась к папе Римскому

Конфликт американской исполнительницы с церковью действительно имеет давнюю историю. Первый инцидент случился в 1989 году, когда в клипе Like a Prayer были использованы кадры с изображениями горящих распятий и чернокожим юношей, который играл роль Христа. Также в церкви вызвало острую критику инсценировка песни Love to tell, посвященной африканским жертвам СПИДа. Певица исполнила хит в терновом венце, будучи «распятой» на кресте.