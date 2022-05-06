Поп-певец Филипп Киркоров объяснился по поводу своего выступления с поваленным православным крестом. Как сообщает Teleprogramma.pro, он извинился перед всеми, кого мог случайно обидеть своим выступление с песней «Мария Магдалена» в Кремлевском дворце.

Киркоров отметил, что «не мог предположить», что кого-то выступление заденет и тем более, не планировал сознательно кого-то оскорбить.

«Я редко говорю об этом, но первоначально эта песня посвящена моей маме. День ее ухода из жизни по трагической случайности совпадает с моим днем рождения. Поэтому эту песню было важно включить в программу, важно для меня и для моей семьи, моего отца и моих детей», — заявил Киркоров.

Напомним, что в ходе выступления в честь своего 55-летия в Кремлевском дворце Киркоров представил новую программу. Во время песни «Мария Магдалена» на сцене появился огромный светящийся крест, внутри которого «распята» актриса. Певец же использует распятие как сцену, ходит по нему, в то время как люди из подтанцовки, облаченные в черные одеяния, ползает перед крестом на коленях и поклоняются Киркорову.