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23 минуты назад

Оксана Самойлова решила полететь в космос

Елена Прошина

Модель Оксана Самойлова заявила, что готовится к полету в космос. Как сообщает Teleprogramma.pro, она рассказала подписчикам в соцсетях, что уже забронировала номер в первой в мире гостинице на орбите корпорации Orbital Assembly.

Оксана Самойлова решила полететь в космос
Фото: Официальное сообщество Оксаны Самойловой в социальной сети "Вконтакте"Официальное сообщество Оксаны Самойловой в социальной сети "Вконтакте"

«И я не шучу. Это моя самая большая мечта. Как только откроется бронь, я в первой туристической партии полечу в космос», — заявила Самойлова.

Напомним, что космическая станция корпорации Orbital Assembly по плану должна начать свою работу к 2025 году. Ее диаметр должен составить около 212 метров, а ширина 20 метров. Планируется, что собирать ее на орбите будут автономные и дистанционно управляемые роботы.

Станция получит конструкцию колеса со ступицей и спицами, которое будет вращаться со скоростью 1,25 оборотов в минуту, создавая искусственную гравитацию примерно такой же силы, как и на Луне.

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,
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