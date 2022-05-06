Оксана Самойлова решила полететь в космос

Модель Оксана Самойлова заявила, что готовится к полету в космос. Как сообщает Teleprogramma.pro, она рассказала подписчикам в соцсетях, что уже забронировала номер в первой в мире гостинице на орбите корпорации Orbital Assembly.

Фото: Официальное сообщество Оксаны Самойловой в социальной сети "Вконтакте" Официальное сообщество Оксаны Самойловой в социальной сети "Вконтакте"

«И я не шучу. Это моя самая большая мечта. Как только откроется бронь, я в первой туристической партии полечу в космос», — заявила Самойлова.

Напомним, что космическая станция корпорации Orbital Assembly по плану должна начать свою работу к 2025 году. Ее диаметр должен составить около 212 метров, а ширина 20 метров. Планируется, что собирать ее на орбите будут автономные и дистанционно управляемые роботы.