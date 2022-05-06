В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 66.24EUR 70.07
Войти в почту
18 минут назад

Азиза рассказала о жизни после смерти Талькова

Елена Прошина

Певица Азиза до сих пор с горечью вспоминает смерть Игоря Талькова, в которой многие ее обвиняют. Музыкант ушел из жизни 30 лет назад, с тех пор певица стала изгоем в шоу-бизнесе, но ее это не сломило. О своей жизни после трагедии она рассказала в интервью «Московскому комсомольцу».

Азиза рассказала о жизни после смерти Талькова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Много лет Азиза была в тени российского шоу-бизнеса, лишь последние годы она снова стала востребована. По словам звезды, все годы в забвении она жила, а не выживала.

«После смерти Талькова многие на моем месте спились бы или еще хуже... Но я родилась в семье музыкантов. Мои предки — глубоко религиозные люди, они служители мечети. У меня не было задачи умереть на сцене. Я на все смотрела спокойно, не было возможности петь — я преподавала, вышивала, как научили бабушки, замуж выходила. Я жила, а не выживала», — призналась певица.

В скором времени Азиза намерена вернуться на большую сцену с новой композицией «Я научилась».

«Я так долго ждала, когда передо мной откроются двери больших площадок, что в какой-то момент и перестала уже ждать. И вот тогда это произошло. То, что я здесь сегодня — это знамение, что вот оно — продолжение твоего пути большого артиста!» — сказала певица.

Напомним, Игоря Талькова убили 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. У певца произошла стычка с охранником и по совместительству ухажером Азизы Игорем Малаховым. В результате конфликта Малахов выстрелил в артиста. Пуля попала Талькову в легкое, в результате чего он скончался.

Шоу-бизнес,Игорь Тальков,Игорь Малахов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители