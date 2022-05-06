Азиза рассказала о жизни после смерти Талькова

Певица Азиза до сих пор с горечью вспоминает смерть Игоря Талькова, в которой многие ее обвиняют. Музыкант ушел из жизни 30 лет назад, с тех пор певица стала изгоем в шоу-бизнесе, но ее это не сломило. О своей жизни после трагедии она рассказала в интервью «Московскому комсомольцу».

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Много лет Азиза была в тени российского шоу-бизнеса, лишь последние годы она снова стала востребована. По словам звезды, все годы в забвении она жила, а не выживала.

«После смерти Талькова многие на моем месте спились бы или еще хуже... Но я родилась в семье музыкантов. Мои предки — глубоко религиозные люди, они служители мечети. У меня не было задачи умереть на сцене. Я на все смотрела спокойно, не было возможности петь — я преподавала, вышивала, как научили бабушки, замуж выходила. Я жила, а не выживала», — призналась певица.

В скором времени Азиза намерена вернуться на большую сцену с новой композицией «Я научилась».

«Я так долго ждала, когда передо мной откроются двери больших площадок, что в какой-то момент и перестала уже ждать. И вот тогда это произошло. То, что я здесь сегодня — это знамение, что вот оно — продолжение твоего пути большого артиста!» — сказала певица.