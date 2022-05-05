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16 минут назад

Ургант опроверг слухи о гастролях в Германии

Газета.Ruиещё 1

Телеведущий Иван Ургант в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что не планирует уезжать из России в гастрольный тур по Германии.

Ургант опроверг слухи о гастролях в Германии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы никуда не едем, это все было запланировано давно, еще до всего. Тут какие-то непроверенные данные, информация не соответствует действительности. Я не знаю, кто это продает, мы не едем никуда», — пояснил Ургант.

Телеведущий пожаловался, что не успевает опровергать всю информацию о себе, которая нередко появляется в сети. По его словам, сейчас «фантазии» некоторых людей вдруг неожиданно возникают «на бумаге» или Telegram-каналах.

«Я уверен, что люди вдумчивые и внимательные этому не верят, потому что это глупости», — резюмировал Ургант.

Ранее Ургант ответил на угрозы Боякова плюнуть в него при встрече.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,
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