«Если были какие-то отдельные ошибочные высказывания — это одна история, если такая системная работа, то, может быть, создать какую-то парламентскую комиссию или выступить с инициативой к президенту, чтобы в этом указе, в котором эти звания все присваивались, действительно рассмотреть возможность [лишить званий — прим. ГМ]. Для этого должны быть основания достаточно серьёзные. Может быть, имеет смысл после окончания специальной военной операции проанализировать все эти случаи.