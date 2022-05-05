По итогам ревизий могут быть приняты решения об отзыве званий у деятелей культуры, осуждавших поступки властей нашей страны.
Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил член комитета нижней палаты парламента по культуре Сергей Соловьёв.
«Если были какие-то отдельные ошибочные высказывания — это одна история, если такая системная работа, то, может быть, создать какую-то парламентскую комиссию или выступить с инициативой к президенту, чтобы в этом указе, в котором эти звания все присваивались, действительно рассмотреть возможность [лишить званий — прим. ГМ]. Для этого должны быть основания достаточно серьёзные. Может быть, имеет смысл после окончания специальной военной операции проанализировать все эти случаи.
Я считаю, что сейчас, может быть, не самое лучшее время нам вносить расколы. Для принятия таких кардинальных решений нужно собрать экспертное сообщество, может быть, наш комитет по культуре должен выступить с такой инициативой — создать рабочую группу для принятия таких вот серьёзных решений. Я думаю, что все эти меры в ближайшее время будут приняты».
Соловьёв добавил, что сейчас некоторые известные личности позволяют себе высказываться, не подумав о последствиях.
«Сейчас действительное такое время у нас сложное, и мы видим, что разные деятели культуры совершенно по-разному реагируют на специальную военную операцию, на защиту национальных интересов России. Кто-то открыто поддерживает, кто-то наоборот высказывает негативные высказывания. Вот эти события очень чётко нам показывают смысл духовного содержания настоящего патриотизма отдельных деятелей культуры».
Собеседник также осудил Филиппа Киркорова, выступавшего с крестом.
«Нужно с глубоким уважением относиться к Русской православной церкви. Вообще вот эти все глумления, издевательства — это льёт воду на мельницу тех разрушителей нравственных основ так называемого коллективного Запада. То, что сейчас этот певец демонстрирует такое неуважение, особенно в такое сложное время — это как раз характеризует его духовное и нравственное содержание».
Накануне обращение на имя генпрокурора России Игоря Краснова поступило от предпринимателя, основателя телеканала Царьград ТВ, председателя общества «Царьград» Константина Малофеева.
Поводом стал один из номеров Киркорова на его сольном концерте, который прошёл в Кремлёвском дворце 30 апреля. Во время представления Киркоров танцевал и пел на декорациях в виде креста, внутри которого была «распята» актриса.
В конце февраля телеведущий Максим Галкин признался в соцсетях, что не поддерживает политику государства относительно начала спецоперации на Украине.