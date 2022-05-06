Пугачева регистрирует новый бренд в России

Находящаяся в данный момент в Израиле певица регистрирует новый бренд в России. В частности, под брендом можно будет выпускать косметику, дроны, 3D-очки, товары для беременных, называть так коллекторские агентства, а также оружие и боеприпасы.

Ранее супруг Аллы Пугачевой, шоумен Максим Галкин, признался, что покинул Россию и уехал в Израиль из-за возникших финансовых трудностей. При этом Галкин подчеркнул, что продолжает с трепетом относиться к российскому зрителю и хочет снова выступать перед соотечественниками. В июне у него запланированы 12 концертов в Израиле, билеты на которые уже проданы.