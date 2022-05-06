В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 66.24EUR 70.07
Войти в почту
4 минуты назад

Алла Пугачева регистрирует бренд "Примадонна"

Газета.Ruиещё 1

Певица Алла Пугачева регистрирует торговую марку «Примадонна», сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Пугачева регистрирует новый бренд в России
Фото: ТАССТАСС

Находящаяся в данный момент в Израиле певица регистрирует новый бренд в России. В частности, под брендом можно будет выпускать косметику, дроны, 3D-очки, товары для беременных, называть так коллекторские агентства, а также оружие и боеприпасы.

Сама Пугачева сообщения о регистрации торговой марки пока не комментировала.

"Кто-то свечку держал?": Оскар Кучера вступился за Галкина и Пугачеву

Ранее супруг Аллы Пугачевой, шоумен Максим Галкин, признался, что покинул Россию и уехал в Израиль из-за возникших финансовых трудностей. При этом Галкин подчеркнул, что продолжает с трепетом относиться к российскому зрителю и хочет снова выступать перед соотечественниками. В июне у него запланированы 12 концертов в Израиле, билеты на которые уже проданы.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители