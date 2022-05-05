Бенедикт Камбербэтч заявил о перерыве в карьере

Британский актер Бенедикт Камбербэтч захотел сделать перерыв в карьере. Об этом сообщает IGN.

Фото: EPA EPA

Артист заявил о планах отдохнуть от съемок после фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Размышляя о том, каким бы он был в альтернативный реальности, Камбербэтч предположил, что менее занятым.

«Я могу стать такой версией себя очень скоро. Это приятно — сделать небольшой перерыв», — сказал актер.

Ранее стало известно, что Камбербэтч решил разместить украинских беженцев у себя дома. Он сообщил, что решил принять участие в правительственной программе, в рамках которой представители общественности, благотворительные организации и предприятия смогут предлагать жилье беженцам.

«Каждый должен делать то, что может. Рекордное число людей вызвались принять людей в своих домах. Я сам надеюсь в этом поучаствовать», — пояснил актер