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55 минут назад

Бенедикт Камбербэтч захотел сделать перерыв в карьере

Lenta.ru

Британский актер Бенедикт Камбербэтч захотел сделать перерыв в карьере. Об этом сообщает IGN.

Бенедикт Камбербэтч заявил о перерыве в карьере
Фото: EPAEPA

Артист заявил о планах отдохнуть от съемок после фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Размышляя о том, каким бы он был в альтернативный реальности, Камбербэтч предположил, что менее занятым.

«Я могу стать такой версией себя очень скоро. Это приятно — сделать небольшой перерыв», — сказал актер.

Ранее стало известно, что Камбербэтч решил разместить украинских беженцев у себя дома. Он сообщил, что решил принять участие в правительственной программе, в рамках которой представители общественности, благотворительные организации и предприятия смогут предлагать жилье беженцам.

«Каждый должен делать то, что может. Рекордное число людей вызвались принять людей в своих домах. Я сам надеюсь в этом поучаствовать», — пояснил актер

45-летний Бенедикт Камбербэтч известен по таким фильмам и сериалам, как «Шерлок», «Доктор Стрэндж», «Человек-паук: Нет пути домой», «Игра в имитацию», «Стартрек: Возмездие» и «Черная месса».

Шоу-бизнес,Бенедикт Камбербэтч,
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