Отец Жанны Фриске решил простить Шепелеву 7 млн рублей

Отец покойной певицы Жанны Фриске намерен заключить мировое соглашение с телеведущим Дмитрием Шепелевым. Владимир Борисович готов простить ему 7 млн рублей. Об этом пишет «СтарХит».

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Владимир Фриске обратился в Пресненский суд Москвы. Родственник певицы готов заключить с Дмитрием Шепелевым мировое соглашение. Два года назад семья Фриске отсудила у ведущего порядка 7 млн рублей — треть суммы, собранной на лечение артистки, которую семья Жанны возместила Русфонду. Телеведущий деньги до сих пор не вернул.

Теперь Фриске предлагает Шепелеву не возвращать эти средства в обмен на долю в квартире Жанны, которую телеведущий хотел продать.

«Мы предложили соглашение, по которому Дмитрий может не возвращать нам 7 миллионов в обмен на долю в квартире Жанны на Шмитовском проезде», - сказал отец певицы.

Кроме того, не так давно Владимир Фриске заявил, что Шепелев снял со счета Жанны почти все деньги, которые должны были достаться их сыну Платону после его совершеннолетия.

«Когда приставы стали проверять счета, оказалось, что вместо 200 тысяч евро на счете внука осталось всего шесть евро. Шепелев не имел никакого права распоряжаться этими средствами, но они были сняты в середине ноября прошлого года», — рассказал Владимир Фриске.