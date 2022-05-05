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22 минуты назад

Отец Жанны Фриске решил простить Шепелеву 7 млн рублей

Елена Прошина

Отец покойной певицы Жанны Фриске намерен заключить мировое соглашение с телеведущим Дмитрием Шепелевым. Владимир Борисович готов простить ему 7 млн рублей. Об этом пишет «СтарХит».

Отец Жанны Фриске решил простить Шепелеву 7 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Владимир Фриске обратился в Пресненский суд Москвы. Родственник певицы готов заключить с Дмитрием Шепелевым мировое соглашение. Два года назад семья Фриске отсудила у ведущего порядка 7 млн рублей — треть суммы, собранной на лечение артистки, которую семья Жанны возместила Русфонду. Телеведущий деньги до сих пор не вернул.

Теперь Фриске предлагает Шепелеву не возвращать эти средства в обмен на долю в квартире Жанны, которую телеведущий хотел продать.

«Мы предложили соглашение, по которому Дмитрий может не возвращать нам 7 миллионов в обмен на долю в квартире Жанны на Шмитовском проезде», - сказал отец певицы.

Кроме того, не так давно Владимир Фриске заявил, что Шепелев снял со счета Жанны почти все деньги, которые должны были достаться их сыну Платону после его совершеннолетия.

«Когда приставы стали проверять счета, оказалось, что вместо 200 тысяч евро на счете внука осталось всего шесть евро. Шепелев не имел никакого права распоряжаться этими средствами, но они были сняты в середине ноября прошлого года», — рассказал Владимир Фриске.

В квартире Жанны все так и осталось нетронутым. Родители певицы хотят, чтобы недвижимость досталась Платону. По мнению Владимира Борисовича, это единственное, что может унаследовать сын певицы, «судя по поведению его отца». Поэтому родственники покойной звезды готовы бороться за наследство внука до последнего.

Шоу-бизнес,Дмитрий Шепелев,Жанна Фриске,
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