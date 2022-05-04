Трусову и Кондратюка заподозрили в романе

Фото: РИА Новости РИА Новости

Поклонники серебряной медалистки Олимпиады в Пекине и олимпийского чемпиона в командном турнире застали пару держащимися за руки на пляже в Дубае. На опубликованном «Тулупом Тутберидзе» фото видны лишь силуэты влюбленных, но, как утверждается, прическа «как у Кондратюка» и купальник «как у Трусовой» не оставляют сомнения в том, что на снимке действительно российские фигуристы.

И Кондратюк, и Трусова сейчас находятся в Дубае. Это подтверждают фото в соцсетях, сделанные поклонниками спортсменов.

Кроме того, телеграм-канал опубликовал скриншот из чата участницы шоу «Танцы» и близкой подруги Камилы Валиевой Евы Уваровой, в котором она подтверждает, что «Марк с Сашей теперь встречаются».