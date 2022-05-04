Туминас признался в «обработке» российских деятелей культуры

Пранкеры Вован и Лексус от имени министра культуры Украины Александра Ткаченко позвонили худруку государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Римусу Туминасу, покинувшему Россию. Отвечая на вопросы пранкеров, он сообщил, что по просьбе «литовской стороны обрабатывает» деятелей культуры и театра из РФ. Видеозаписи разговора Вован и Лексус показали в своей авторской передаче «Шоу ВиЛ» на Rutube.

Фото: ТАСС ТАСС

«И я, и литовская сторона просят иногда пользоваться связями, звонить и объяснять деятелям культуры и театра в Москве. Этим я занялся», — сказал Туминас.

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Он поделился, что уже «обработал» артистку Ольгу Лерман, актеров Сергея Гармаша, Сергея Маковецкого и «многих других».

Также Туминас пообещал подумать над предложением «министра культуры Украины» переехать в Киев и начать работу в одном из театров города, заявив, что обстановка в стране его не пугает.

Кроме того, он согласился на предложения «Ткаченко» помочь в постановке «Мой друг Бандера», вести диверсионную деятельность в театре Вахтангова и поддержал практику «отмены» русских деятелей культуры. Закончил разговор худрук театра Вахтангова фразой «Слава Украине».

Видеокадры с диалогом с Туминасом Вован и Лексус показали приглашенными гостям, среди которых оказались писатель и публицист Михаил Шахназаров, народная артистка Татьяна Васильева и режиссер и руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Все они заявления худрука театра Вахтангова раскритиковали.

«Он враг, враг народа! И места ему здесь не может быть никогда и нигде», — подчеркнула Васильева.

Также пранкеры от имени «посла» Украины в Литве позвонили актрисе Чулпан Хаматовой. Ее они также пригласили в Киев.

«Как можно оборвать связи с Россией? В России огромное количество порядочных людей», — ответила на приглашение Хаматова.

При этом на вопрос о том планирует ли она работать в России, она сначала сказала «да», а затем — «нет».

Шахназаров назвал Хаматову лицемеркой, для которой «главное быть порядочной для тусовки», а не на самом деле. А Васильева и вовсе назвала ее «дурой», отвечая на вопрос о том, что бы она сейчас сказала ей в глаз.