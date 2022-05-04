«Хочу сказать одно»: Лазарев ответил на слухи о завершении карьеры

Певец Сергей Лазарев прокомментировал слухи о якобы завершении своей музыкальной карьеры. Артист попросил в своем Telegram-канале не распространять фейки.
Лазарев призвал подписчиков не верить в слухи до тех пор, пока не появится официальная информация от него самого. Певец назвал распространившуюся информацию целенаправленной травлей.
«Новость о том, что я завершаю свою творческую деятельность, перестаю давать концерты и писать новый музыкальный материал, активно тиражируется в СМИ! Хочу сказать одно — не дождетесь!», - написал певец.
Он также добавил, что продолжает давать концерты и записывать новые песни. Лазарев подчеркнул, что у него большое количество поклонников и он продолжает работать для них. Артист подчеркнул, что по многочисленным просьбам его гастрольный тур был продлен еще на несколько городов.
Ранее Лазарев пожаловался на творческий кризис. Певец рассказал, что не может записать новый альбом и снять клип. Из-за приостановки работы в России некоторых рекорд-лейблов и цифровых площадок он временно приостановил работу над новым альбомом и съемки клипов.