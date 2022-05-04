«Хочу сказать одно»: Лазарев ответил на слухи о завершении карьеры

Певец Сергей Лазарев прокомментировал слухи о якобы завершении своей музыкальной карьеры. Артист попросил в своем Telegram-канале не распространять фейки.

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Лазарев призвал подписчиков не верить в слухи до тех пор, пока не появится официальная информация от него самого. Певец назвал распространившуюся информацию целенаправленной травлей.

«Новость о том, что я завершаю свою творческую деятельность, перестаю давать концерты и писать новый музыкальный материал, активно тиражируется в СМИ! Хочу сказать одно — не дождетесь!», - написал певец.

Он также добавил, что продолжает давать концерты и записывать новые песни. Лазарев подчеркнул, что у него большое количество поклонников и он продолжает работать для них. Артист подчеркнул, что по многочисленным просьбам его гастрольный тур был продлен еще на несколько городов.