Недоеденный круассан Джоли решили продать во Львове за 2,5 млн рублей

Круассан, который не доела американская актриса Анджелина Джоли во время визита во Львов, выставили на продажу за 1 млн гривен (примерно 2,5 млн рублей). Как сообщает Telegram-канал Star News, объявление написано от лица уборщика кофейни, которую посещала знаменитость.

Фото: Reuters Reuters

«Второй год работаю уборщиком. Честно скажу, ненавижу свою работу. Точнее, ненавидел ее до сегодняшнего дня», — написал он в описании товара, добавив, что торг уместен.

Напомним, что 30 апреля Джоли прибыла во Львов с гуманитарной миссией. Актрису засняли на камеру посетители кофейни, в которую она зашла в сопровождении охраны. Известные телеведущие и журналисты раскритиковали приезд голливудской артистки, усомнившись в ее искренности и обвинив в молчании во время бомбежек Донбасса.