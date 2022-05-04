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9 минут назад

Недоеденный круассан Джоли решили продать во Львове за 2,5 млн рублей

Круассан, который не доела американская актриса Анджелина Джоли во время визита во Львов, выставили на продажу за 1 млн гривен (примерно 2,5 млн рублей). Как сообщает Telegram-канал Star News, объявление написано от лица уборщика кофейни, которую посещала знаменитость.

Недоеденный круассан Джоли решили продать во Львове за 2,5 млн рублей
Фото: ReutersReuters

«Второй год работаю уборщиком. Честно скажу, ненавижу свою работу. Точнее, ненавидел ее до сегодняшнего дня», — написал он в описании товара, добавив, что торг уместен.

Напомним, что 30 апреля Джоли прибыла во Львов с гуманитарной миссией. Актрису засняли на камеру посетители кофейни, в которую она зашла в сопровождении охраны. Известные телеведущие и журналисты раскритиковали приезд голливудской артистки, усомнившись в ее искренности и обвинив в молчании во время бомбежек Донбасса.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что главная цель этой поездки — «перебить повестку», чтобы отвлечь внимание от ситуации на «Азовстали» в Мариуполе.

Шоу-бизнес,Мария Захарова,Анджелина Джоли,
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