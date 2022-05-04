Кардашьян подверглась критике из-за платья Мэрилин Монро

Ким Кардашьян, надевшую на бал Института костюма платье, принадлежавшее Мэрилин Монро, раскритиковала специалист по творчеству голливудской актрисы, с которой поговорило издание The New York Post.
Эксперты заявили, что брать в аренду для выхода на Met Gala музейный экспонат было ошибкой.
«Я была глубоко разочарована, увидев, что это легендарное платье, которому 60 лет, было надето на публику», — заявила изданию Мишель Морган, автор книги «Девушка: Мэрилин Монро, «Зуд седьмого года» и рождение необычной феминистки», вышедшей в 2018 году.
По словам эксперта, платье, в котором Мэрилин Монро в 1962 году исполняла для президента США Джона Кеннеди песню по случаю его дня рождения, хранилось в особых условиях.
«Оно невероятно хрупкое, и до этого его держали в контролируемом температурном режиме. И вот его не просто надевают, да еще и на ковровую дорожку, где с ним может случиться все что угодно», — возмутилась специалист.
Она добавила, что наряд мог испачкаться потом, духами или декоративной косметикой
Знаменитое «голое» платье актрисы Ким Кардашьян арендовала из музея Рипли «Хотите верьте — хотите нет», расположенного в Орландо. Оно попало туда, когда его выкупили с аукциона за $85 млн.
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