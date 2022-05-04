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4 минуты назад

Решение Ким Кардашьян надеть платье Мэрилин Монро подверглось критике

Газета.Ru

Ким Кардашьян, надевшую на бал Института костюма платье, принадлежавшее Мэрилин Монро, раскритиковала специалист по творчеству голливудской актрисы, с которой поговорило издание The New York Post.

Кардашьян подверглась критике из-за платья Мэрилин Монро
Фото: арар

Эксперты заявили, что брать в аренду для выхода на Met Gala музейный экспонат было ошибкой.

«Я была глубоко разочарована, увидев, что это легендарное платье, которому 60 лет, было надето на публику», — заявила изданию Мишель Морган, автор книги «Девушка: Мэрилин Монро, «Зуд седьмого года» и рождение необычной феминистки», вышедшей в 2018 году.

По словам эксперта, платье, в котором Мэрилин Монро в 1962 году исполняла для президента США Джона Кеннеди песню по случаю его дня рождения, хранилось в особых условиях.

«Оно невероятно хрупкое, и до этого его держали в контролируемом температурном режиме. И вот его не просто надевают, да еще и на ковровую дорожку, где с ним может случиться все что угодно», — возмутилась специалист.

Она добавила, что наряд мог испачкаться потом, духами или декоративной косметикой

Знаменитое «голое» платье актрисы Ким Кардашьян арендовала из музея Рипли «Хотите верьте — хотите нет», расположенного в Орландо. Оно попало туда, когда его выкупили с аукциона за $85 млн.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, в чем были звезды на Met Gala.

Шоу-бизнес,Мишель Морган,Мэрилин Монро,Ким Кардашьян,Джон Кеннеди,
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