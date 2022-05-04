Миша Марвин покинул лейбл Black Star

Певец Миша Марвин покинул музыкальный лейбл Black Star после семи лет сотрудничества, пишет StarHit.
«Семь лет я был артистом лейбла, писал песни для себя и других, релизил треки, давал выступления. В этом году наша совместная работа с Black Star подошла к концу. Благодарен тем, кто принимал участие в развитии артиста Миши Марвина», — высказался артист.
Марвин уточнил, что ему больше не принадлежит его сценический псевдоним и песни. Он пообещал написать еще множество композиций и дать немало концертов. Певец поблагодарил одного из руководителей лейбла Пашу (Павел Кирьянов) за поддержку и помощь в творческом развитии.
«Меня ждет новый опыт. Я готов к новой главе жизни. Теперь я Миша М», — резюмировал музыкант.
Ранее рэпер Мот покинул Black Star.