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47 минут назад

Миша Марвин покинул лейбл Black Star

Газета.Ru

Певец Миша Марвин покинул музыкальный лейбл Black Star после семи лет сотрудничества, пишет StarHit.

Миша Марвин покинул лейбл Black Star
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Семь лет я был артистом лейбла, писал песни для себя и других, релизил треки, давал выступления. В этом году наша совместная работа с Black Star подошла к концу. Благодарен тем, кто принимал участие в развитии артиста Миши Марвина», — высказался артист.

Марвин уточнил, что ему больше не принадлежит его сценический псевдоним и песни. Он пообещал написать еще множество композиций и дать немало концертов. Певец поблагодарил одного из руководителей лейбла Пашу (Павел Кирьянов) за поддержку и помощь в творческом развитии.

«Меня ждет новый опыт. Я готов к новой главе жизни. Теперь я Миша М», — резюмировал музыкант.

Ранее рэпер Мот покинул Black Star.

Шоу-бизнес,Павел Кирьянов,Миша Марвин,
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