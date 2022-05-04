Хазанов рассказал о неловком случае с Якубовичем

Артист Геннадий Хазанов поделился историей о неловком случае с участием Леонида Якубовича. Как рассказал актер в YouTube-шоу «Я себя знаю!», однажды коллега пришел к нему домой и съел все котлеты, приготовленные его соседкой по коммуналке.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Хазанова, одно время он жил в коммунальной квартире, а его соседка любила много готовить. Когда молодой Якубович пришел к другу, женщина решила накормить его котлетами.

«Когда она вернулась, Леня успел всю сковородку съесть. Она сказала: "Пусть он к нам больше не приходит. У него нет совести, он сожрал все котлеты"», — вспоминает Хазанов.

Актеру стало стыдно за поступок Якубовича. Он подчеркнул, что история абсолютно правдивая.