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16 минут назад

Хазанов рассказал о неловком случае с Якубовичем

Елена Прошина

Артист Геннадий Хазанов поделился историей о неловком случае с участием Леонида Якубовича. Как рассказал актер в YouTube-шоу «Я себя знаю!», однажды коллега пришел к нему домой и съел все котлеты, приготовленные его соседкой по коммуналке.

Хазанов рассказал о неловком случае с Якубовичем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Хазанова, одно время он жил в коммунальной квартире, а его соседка любила много готовить. Когда молодой Якубович пришел к другу, женщина решила накормить его котлетами.

«Когда она вернулась, Леня успел всю сковородку съесть. Она сказала: "Пусть он к нам больше не приходит. У него нет совести, он сожрал все котлеты"», — вспоминает Хазанов.

Актеру стало стыдно за поступок Якубовича. Он подчеркнул, что история абсолютно правдивая.

Было очень трудно. Якубович вспомнил смертельное ДТП

Напомним, что ранее Якубович ответил на слухи о закрытии шоу «Поле чудес». Телеведущий высмеял информацию о приостановлении вещания программы и посоветовал поклонникам «не читать советских газет».

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