Тодоренко рассказала о пережитом выкидыше

Ведущая Региона Тодоренко рассказала, что пережила выкидыш еще до своей второй беременности. В беседе со StarHit она заявила, что причиной потери ребенка стала травма в результате падения.
«Боялась признаться, так как предыдущая беременность не сложилась. Я даже боялась делать тест. А еще боялась потерять работу, в том случае роль. В беременность падения и травмы действительно приводят к печальным последствиям», — объяснила телеведущая.
По словам Тодоренко, она чувствовала, что беременна, однако вела привычный образ жизни, путешествовала и участвовала в съемках.
Напомним, что сейчас актриса и ее супруг Влад Топалов ждут второго ребенка. Первому сыну пары Михаилу уже исполнилось четыре года. Тодоренко долгое время скрывала свою вторую беременность и «рассекретила» свое положение лишь в марте, на поздних сроках беременности.