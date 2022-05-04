Тодоренко рассказала о пережитом выкидыше

Ведущая Региона Тодоренко рассказала, что пережила выкидыш еще до своей второй беременности. В беседе со StarHit она заявила, что причиной потери ребенка стала травма в результате падения.

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«Боялась признаться, так как предыдущая беременность не сложилась. Я даже боялась делать тест. А еще боялась потерять работу, в том случае роль. В беременность падения и травмы действительно приводят к печальным последствиям», — объяснила телеведущая.

По словам Тодоренко, она чувствовала, что беременна, однако вела привычный образ жизни, путешествовала и участвовала в съемках.