Раскрыты планы Галкина и Пугачевой по покупке особняка в Израиле

СМИ заявили о планах пародиста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой приобрести в израильской Кесарии собственный особняк. Как сообщает «Экспресс-газета», замок четы в подмосковной деревне Грязь уже готовят к продаже — шестиэтажное строение оценивают в 700 млн рублей.

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Как рассказала ведущая шоу «Алена, блин» Алена Жигалова, замок супругов находится на массивном земельном участке, где высажено много цветов и растений. На территории есть все необходимые объекты инфраструктуры, в том числе бассейн и летний кинотеатр.

Денег от продажи хватит на несколько лет безбедной жизни в Израиле, однако, Пугачева и Галкин также могут вложиться в недвижимость. Сейчас они арендуют схожий особняк за 1 млн рублей в месяц в Кесарии, но, как говорят инсайдеры, всерьез рассматривают вариант его покупки.

Напомним, Пугачева и Галкин вместе с детьми уехали в Израиль в марте. Пару обвинили в эмиграции, однако певица вышла на связь с поклонниками и заявила, что поехала в отпуск за границу, чтобы заняться здоровьем. Кроме того, отъезд супругов связали и с резкими высказываниями Галкина.