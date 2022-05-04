Тодоренко призналась, что пережила выкидыш

Регина Тодоренко в беседе с изданием StarHit призналась, что пережила выкидыш еще до второй беременности. Причиной потери ребенка стала травма в результате падения.
«Боялась признаться, так как предыдущая беременность не сложилась. Я даже боялась делать тест. А еще боялась потерять работу, в том случае роль. В беременность падения и травмы действительно приводят к печальным последствиям», — объяснила телеведущая.
По словам Тодоренко, она чувствовала, что беременна, но вела привычный образ жизни — путешествовала и участвовала в съемках. Сейчас актриса и ее супруг Влад Топалов ждут второго ребенка. Старшему сыну пары Михаилу четыре года.
Регина долгое время скрывала вторую беременность. Телеведущая рассекретила свое положение в выпуске шоу «Маска» в марте.